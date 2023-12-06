Представлен карманный «голографический» дисплей Looking Glass Go

Компания Looking Glass представила 6-дюймовый «голографический» дисплей. Новинка обладает складной конструкцией: в сложенном виде она помещается в карман, а в разложенном её удобно поставить на горизонтальную поверхность. Стереоскопическое изображение на дисплее видно невооружённым глазом, то есть без специальных очков, что делает работу с объёмным изображением комфортной и пригодной для восприятия несколькими людьми одновременно. Источник изображений: Looking Glass

Источник: 3dnews.ru