Представлен концепт Android-смартфона без приложений — их заменил ИИ

Тема искусственного интеллекта остаётся доминирующей в технологической отрасли, а выставка MWC 2024 стала очередным тому подтверждением. Одним из открытий стал представленный оператором Deutsche Telekom концепт телефона без традиционного набора приложений, функции которых взял на себя чат-бот с ИИ, передаёт Android Authority. Источник изображения: androidauthority.com

Источник: 3dnews.ru