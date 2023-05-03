Представлен KOP3, репозиторий для RHEL8, дополняющий EPEL и RPMForge

Подготовлен новый репозиторий kop3, предлагающий дополнительные пакеты для RHEL8, Oracle Linux, CentOS, RockyLinux и AlmaLinux. В качестве цели проекта заявлена подготовка пакетов для программ, которых нет в репозиториях EPEL и RPMForge. Например в новом репозитории предложены пакеты с программами tkgate, telepathy, rest, iverilog, gnome-maps, gnome-chess, GNU Сhess, gnome-weather, folks-tools, gnote, gnome-todo, djview4 и сборкой просмотрщика документов Evince с поддержкой формата djvu.

Для подключения репозитория в дистрибутивах на основе пакетной базы RHEL8 достаточно выполнить: sudo dnf localinstall —nogpgcheck https://sourceforge.net/projects/kop3/files/kop3-release-1-1.el8.noarch.rpm sudo dnf update



Источник: opennet.ru