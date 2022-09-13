Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird

Разработчики операционной системы SerenityOS представили кросс-платформенный web-браузер Ladybird, основанный на движке LibWeb и JavaScript-интерпретаторе LibJS, разработка которых ведётся проектом с 2019 года. Графический интерфейс основан на библиотеке Qt. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, macOS, Windows (WSL) и Android.

Интерфейс оформлен в классическом стиле и поддерживает вкладки. Браузер построен с использованием собственного web-стека, который помимо LibWeb и LibJS включает библиотеку для отрисовки текста и 2D-графики LibGfx, движок для регулярных выражений LibRegex, XML-парсер LibXML, интерпретатор промежуточного кода WebAssembly (LibWasm), библиотеку для работы с Unicode LibUnicode, библиотеку для преобразования текстовых кодировок LibTextCodec, парсер для разметки Markdown (LibMarkdown) и библиотеку LibCore с общим набором полезных функций, таких как преобразование времени, ввода/вывод и обработка MIME-типов.

Браузер поддерживает основные web-стандарты и успешно проходит тесты Acid3. Имеется поддержка протоколов HTTP и HTTPS. Из планов на будущее упоминается реализация поддержки многопроцессного режима работы, в котором каждая вкладка обрабатывается в разном процессе, а также проведение оптимизаций производительности и реализация расширенных возможностей, таких как CSS flexbox и CSS grid.

Изначально проект был создан в июле как работающая в Linux обвязка для отладки web-стека операционной системы SerenityOS, развивающей собственный браузер SerenityOS Browser. Но через некоторое время стало понятно, что разработка вышла за рамки отладочной утилиты и может использоваться в качестве обычного браузера (проект пока находится на стадии развития и не готов для повседневного использования). Web-стек также трансфромировался из специфичной для SerenityOS разработки в кросс-платформенный браузерный движок.