Представлен ноутбук Tuxedo Pulse 14 Gen3, с Linux на борту.

Компания Tuxedo анонсировала предзаказ ноутбука Tuxedo Pulse 14 Gen3, обладающего очень неплохими характеристиками:

APU AMD Ryzen 7 7840HS (6c/12t, 54W TDP)

Встроенная графика AMD Radeon 780M (12 ядер GPU, на данный момент топовая на рынке встроенных решений)

32GB памяти типа LPDDR5-6400 (распаянная, к сожалению)

14" IPS экран с разрешением 2880×1800 и частотой обновления 120Hz (300nit, 100% sRGB)

Предустановленная операционная система Tuxedo OS или Ubuntu/Kubuntu/Ubuntu Budgie 22.04 LTS.

Из остального — WiFi 6/Bluetooth 5.2, 2 разъёма под SSD m.2 PCIe4 x4, 720p вебкамера, HDMI 2.0 и microSD UHS-I кардридер.

Цена от 1111 евро.

Источник: linux.org.ru