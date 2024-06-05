Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3

Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig) из компании Collabora, развивающая OpenGL-драйверы Panfrost для GPU Mali и Asahi для GPU Apple AGX, представила новый Vulkan-драйвер Honeykrisp для графического процессора, поставляемого в чипах Apple M1. Несмотря на то, что драйвер разрабатывается всего месяц, он уже признан консорциумом Khronos, как полностью реализующий спецификацию Vulkan 1.3 на оборудовании Apple c чипом M1. Honeykrisp стал первым драйвером для чипов Apple, имеющим сертифицированную поддержку графического API Vulkan.

Высокая скорость разработки нового драйвера объясняется использованием в качестве основы Vulkan-драйвера NVK, развиваемого для GPU NVIDIA, который был портирован для GPU Apple, используя наработки из OpenGL-драйвера Asahi. При создании драйвера NVK его разработчики изначально проектировали его с оглядкой на создание нового эталонного Vulkan-драйвера для Mesa, код которого можно заимствовать при создании других драйверов.

Код драйвера Honeykrisp пока развивается в отдельной ветке и не передан в основной состав Mesa. Отмечается, что драйвер пока не выпущен для конечных пользователей, так как ещё продолжается работа по оптимизации производительности и наращивания функциональности. Кроме того, драйвер намерены адаптировать и для других чипов семейства Apple Silicon.

Что касается недостающей функциональности, то драйвер планируется довести до состояния, поддерживающего все дополнительные расширения, такие как VK_EXT_transform_feedback, необходимые для реализации поверх него графического API Direct3D, используя прослойки DXVK и vkd3d-proton. Поддержка DXVK и vkd3d-proton позволит использовать драйвер Honeykrisp в Asahi Linux на оборудовании с ARM-чипами Apple для запуска Windows-игр при помощи Wine и эмулятора архитектуры x86.



Источник: opennet.ru