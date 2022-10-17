Представлен Rhino Linux, непрерывно обновляемый дистрибутив на основе Ubuntu

Разработчики сборки Rolling Rhino Remix объявили о трансформации проекта в отдельный дистрибутив Rhino Linux. Причиной создания нового продукта стал пересмотр целей и модели разработки проекта, который уже перерос состояние любительской разработки и стал выходить за рамки простой пересборки Ubuntu. Новый дистрибутив по-прежнему продолжит собираться на основе Ubuntu, но будет включать дополнительные утилиты и развиваться командой из нескольких разработчиков (к работе подключилось ещё два участника).

В качестве рабочего стола будет предложено немного переработанная версия Xfce. В основной состав будет включён пакетный менеджер Pacstall, позиционируемый как аналог репозитория AUR (Arch User Repository) для Ubuntu, позволяющий сторонним разработчикам распространять свои пакеты без включения в основные репозитории дистрибутива. Через репозиторий, реализованный при помощи Pacstall, будут распространяться компоненты рабочего стола Xfce, ядро Linux, загрузочные заставки и браузер Firefox. В качестве основы для формирования обновлений продолжат использоваться devel-ветки репозиториев, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений (синхронизированы с Debian Sid/Unstable) для экспериментальных выпусков Ubuntu.



Источник: opennet.ru