Представлен RubyWM, оконный менеджер, написанный целиком на Ruby

Опубликован проект RubyWM, развивающий оконный менеджер на базе протокола X11, написанный на языке Ruby, включая драйвер для работы с протоколом X11. RubyWM поддерживает виртуальные рабочие столы и может использовать как мозаичную (tailing) компоновку окон, так и произвольное позиционирование окон на рабочем столе. Код RubyWM распространяется под лицензией MIT. Проект также развивает библиотеку pure-X11 с реализацией протокола X11 на языке Ruby.

Оконный менеджер отмечен как экспериментальный, но уже используется в повседневной работе автора проекта. Из ещё не реализованных возможностей отмечается декорирование окон (сейчас используется простейшая рамка), многомониторные конфигурации, перемещение и изменение размера мышью с захватом за край окна (для прикрепления к окну предлагается удерживать клавишу Window с нажатием левой или правой кнопки мыши). Для управления оконным менеджером используются события X11 ClientMessage, которые могут генерироваться утилитой xdotool. Для обработки клавиатурных комбинаций применяется sxhkd.