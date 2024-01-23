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Представлен RubyWM, оконный менеджер, написанный целиком на Ruby

Опубликован проект RubyWM, развивающий оконный менеджер на базе протокола X11, написанный на языке Ruby, включая драйвер для работы с протоколом X11. RubyWM поддерживает виртуальные рабочие столы и может использовать как мозаичную (tailing) компоновку окон, так и произвольное позиционирование окон на рабочем столе. Код RubyWM распространяется под лицензией MIT. Проект также развивает библиотеку pure-X11 с реализацией протокола X11 на языке Ruby.

Оконный менеджер отмечен как экспериментальный, но уже используется в повседневной работе автора проекта. Из ещё не реализованных возможностей отмечается декорирование окон (сейчас используется простейшая рамка), многомониторные конфигурации, перемещение и изменение размера мышью с захватом за край окна (для прикрепления к окну предлагается удерживать клавишу Window с нажатием левой или правой кнопки мыши). Для управления оконным менеджером используются события X11 ClientMessage, которые могут генерироваться утилитой xdotool. Для обработки клавиатурных комбинаций применяется sxhkd.

Представлен RubyWM, оконный менеджер, написанный целиком на Ruby
Представлен RubyWM, оконный менеджер, написанный целиком на Ruby


Источник: opennet.ru

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