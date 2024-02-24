Представлен Semtech AirLink XR60 — самый компактный в мире защищённый 5G-роутер

Semtech анонсировала маршрутизатор AirLink XR60, предназначенный для использования в таких сферах, как критическая инфраструктура, умные города, производство, видеонаблюдение, обеспечение общественной безопасности, управление парком транспортных средств и пр. Разработчик называет новинку самым компактным в мире роутером повышенной прочности с поддержкой 5G. Устройство имеет размеры 118 × 39 × 98 мм и массу 522 г. Решение выполнено в соответствии со стандартами MIL-STD-810H и IP64, что означает защиту от влаги, пыли, вибрации и ударов. Диапазон рабочих температур — от -40 до +70 °C.

Источник: 3dnews.ru