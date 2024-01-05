Представлен смартфон Honor X50 GT — чип Snapdragon 8+ Gen 1 и 16 Гбайт ОЗУ по цене от $280

Компания Honor официально представила смартфон X50 GT, который потенциально может стать одним из лучших устройств в своём ценовом сегменте. Новинка во многом похожа на Honor X50 Pro, но имеет больше памяти и некоторые другие отличия. Источник изображений: Honor

Источник: 3dnews.ru