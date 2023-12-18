Honor представила новое пополнение серии смартфонов X — модель среднего ценового уровня Honor X8b. Новинка сочетает крупный и очень яркий дисплей, относительно производительный процессор и 108-Мп камеру. Своим стилем новинка отсылает к iPhone последних поколений. Источник изображений: GSMArena.com
Источник: 3dnews.ru
Honor представила новое пополнение серии смартфонов X — модель среднего ценового уровня Honor X8b. Новинка сочетает крупный и очень яркий дисплей, относительно производительный процессор и 108-Мп камеру. Своим стилем новинка отсылает к iPhone последних поколений. Источник изображений: GSMArena.com