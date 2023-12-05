Представлен смартфон OnePlus 12 со сверхъярким экраном, до 24 Гбайт оперативной памяти и Snapdragon 8 Gen 3

В рамках прошедшего в Китае мероприятия состоялась официальная презентация флагманского смартфона OnePlus 12. Новинка оснащена новейшим флагманским процессором от Qualcomm и в максимальной комплектации предлагает 24 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 1 Тбайт. В дополнение к этому разработчики вернули поддержку беспроводной зарядки, которой не было в OnePlus 11. Источник изображений: OnePlus

Источник: 3dnews.ru