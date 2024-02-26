Представлен смартфон с аккумулятором на 28 000 мА·ч — его заряда хватит на неделю

Четыре года назад французская Avenir Telecom, владеющая лицензией на использование бренда Energizer, на ежегодной выставке MWC представила смартфон с аккумулятором ёмкостью 18 000 мА·ч. С тех пор инженеры компании не сидели без дела и уже на MWC 2024 разработчик показал широкой публике смартфон Hard Case P28K, главной особенностью которого является аккумулятор на 28 000 мА·ч. Источник изображения: Jon Porter / The Verge

Источник: 3dnews.ru