Представлен смартфон-середнячок Realme 12+ 5G с Dimensity 7050, 50-Мп камерой и 67-Вт зарядкой

Компания Realme представила пополнение к новейшей серии смартфонов Realme 12 — модель Realme 12+ 5G, дебютировавшую на рынках Индонезии и Малайзии. Устройство предлагает процессор Dimensity 7050, 50-Мп камеру и поддержку 67-Вт зарядки. Источник изображений: Realme

Источник: 3dnews.ru