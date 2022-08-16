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Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion

Открыты наработки, связанные с системой машинного обучения Stable Diffusion, синтезирующей изображения на основе текстового описания на естественном языке. Проект развивается совместными усилиями исследователями из компаний Stability AI и Runway, сообществ Eleuther AI и LAION, а также группы CompVis lab (лаборатория исследований в области машинного зрения и машинного обучения при Мюнхенском университете). По возможностям и уровню качества результата Stable Diffusion напоминает проект DALL-E 2, но развивается как открытый и общедоступный. Реализация Stable Diffusion написана на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

Готовые модели в настоящий момент предоставляются по отдельному запросу образовательным учреждениям и независимым исследователям, но разработчики обещают открыть их для всех желающих после завершения тестирования и готовности первого релиза. Для обучения системы использовался кластер из 4000 GPU NVIDIA A100 Ezra-1 и коллекция LAION-5B, включающая 5.85 миллиардов изображений с текстовыми описаниями. Компоненты для генерации изображения отмечаются как достаточно легковесные для работы на пользовательских системах, например, для синтеза изображений с разрешением 512×512 достаточно наличия в системе GPU с 10GB видеопамяти.

Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion
Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion
Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion

Кроме синтеза изображений по текстовому описанию предлагается вариант для модификации изображений, который может с использованием уточняющих текстовых подсказок генерировать картины по схематичным наброскам, редактировать и изменять изображения или восстанавливать утраченные детали при увеличении масштаба. В разработке также находится вариант Stable Diffusion для редактирования видео на основе текстовых команд на естественном языке.

Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion
Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion


Источник: opennet.ru

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