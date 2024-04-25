Представлена платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 8

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 8, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 28, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

Files — организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

Flow — оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Nextcloud Office — встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержка интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.

Photos — галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar — календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, работающих с протоколом WebCal.

Mail — совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk — система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.

Nextcloud Backup — решение для децентрализованного хранения резервных копий.

Nextcloud AI Assistant — интеллектуальный помощник в стиле ChatGPT, устанавливаемый на своём сервере и не требующий обращения к внешним сервисам. AI Assistant может использоваться для генерации текста по запросу на естественном языке, выделения основных идей из больших описаний, придумывания заголовков, переписывания текста другими словами или перевода на другой язык.

Ключевые новшества Nextcloud Hub 8:

Предложен интеллектуальный помощник Nextcloud Assistant 2.0, позволяющий генерировать текст по запросу на естественном языке, отвечать на вопросы, выделять основные идеи из больших описаний, переписывать текст другими словами, выполнять транскрипцию голосовых вызовов и выполнять перевод с одного языка на другой. Вторая версия примечательна возможностью учитывать контекст и информацию об уже проделанной работе при формировании ответов и при генерации контента. Например, ассистент теперь может предлагать варианты типовых ответов на электронные письма, подводить итоги переписки в чате, генерировать текст, используя другой текст в качестве шаблона стиля или структуры, отвечать на вопросы, связанные с размещёнными в Nextcloud документами, адресной книгой, отчётами и другим содержимым. Используемая в Nextcloud Assistant большая языковая модель (LLM) обрабатывается на локальном сервере без обращения к внешним сервисам. Также возможен вынос обработчика LLM на отдельный сервер и использование в нём разных дополнительных моделей, таких как NeuralBeagle14 7B и Smaug-72b.

Добавлена поддержка интерактивных виджетов, позволяющих обращаться к другому содержимому, не покидая текущего приложения, и встраивать функциональность одного приложения в другое. Например, можно отредактировать план встречи в чате, продолжая участие в видеоконференции, или вставить виджет с календарём в текстовый документ или в чат.

Подготовлен компонент Nextcloud Teams, предназначенный для координации командной работы и организации доступа к ресурсам, файлам и приложениям, используемым в группе.

Проведена оптимизация встроенного почтового клиента. Выполнение операций фоновой синхронизации с IMAP-сервером ускорено в два раза. В интерфейс добавлены изменения, нацеленные на то, чтобы тратить меньше времени при написании ответов. При написании ответа предоставлена возможность использования предлагаемых AI-помощником готовых рекомендаций.

В Nextcloud Talk упрощено построение федеративной сети с использованием стандарта Open Cloud Mesh (OCM) и создание чатов, охватывающих пользователей с других серверов Nextcloud. Добавлена возможность редактирования уже отправленных сообщений. Расширены возможности для проведения конференций и осуществления групповых вызовов.

Проведена оптимизация производительности интерфейса для работы с файлами (Nextcloud Files). Добавлена возможность предоставления совместного доступа к загрузкам при помощи одноразовых ссылок и QR-кодов. Улучшена навигация по фотографиям, добавлен раздел, в котором отфильтрованы только фотографии пользователя. Реализованы интерактивные виджеты для редактирования и предпросмотра файлов. Добавлена новая секция с персональными файлами, в которой собраны все файлы и каталоги, принадлежащие пользователю. Добавлена возможность поиска только в выбранных каталогах.

Добавлена поддержка прикрепления форм ввода к электронным таблицам для автоматического включения данных в файлы в формате ODS, XLSX и CSV. Также добавлена возможность защиты от изменений отдельных ячеек электронной таблицы и назначения им индивидуальных прав доступа.

В интерфейсе обработки структурированных наборов данных (Nextcloud Tables) улучшена навигация и средства импорта данных. Предоставлены возможности для создания собственных вариантов приложения Nextcloud Tables для построения отдельных баз знаний.

Расширены возможности по управлению подписками других пользователей (follow/ unfollow) на свои документы, электронные таблицы и презентации. Подписанные на контент пользователи теперь сразу отображаются в интерфейсе владельца документа.

Источник: opennet.ru