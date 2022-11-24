Представлена система синтеза изображений Stable Diffusion 2.0

Компания Stability AI опубликовала вторую редакцию системы машинного обучения Stable Diffusion, способной синтезировать и изменять изображения на основе предложенного шаблона или текстового описания на естественном языке. Код инструментов для обучения нейронной сети и генерации изображений написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch и опубликован под лицензией MIT. Уже обученные модели открыты под пермиссивной лицензией Creative ML OpenRAIL-M, допускающей использование в коммерческих целях. Дополнительно доступен демонстрационный online-генератор изображений.

Ключевые улучшения в новой редакции Stable Diffusion: