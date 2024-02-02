Представлена урезанная GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти за $179 — это удар по Ryzen 7 8700G

Выход новой версии бюджетной игровой видеокарты GeForce RTX 3050 теперь официально подтвержден. Новинка получила уменьшенный до 6 Гбайт объём видеопамяти, меньшее количество ядер CUDA, меньшую мощность и более доступную цену, чем 8-гигабайтная версия. Тем не менее, новинка способна обеспечить комфортный гейминг по доступной цене —причин для покупки гибридного процессора AMD Ryzen 7 8700G стало ещё меньше. Видеокарта GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти ещё не значится на сайте NVIDIA, однако другие источники уже подтвердили её существование. Крупный немецкий магазин Mindfactory недавно выставил на продажу две карты MSI GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт по цене от €185. Этот ценник, скорее всего, подтверждает слухи о том, что в США рекомендованная цена новинки составит всего $179. Интересно, что оба предложения уже были удалены, так что можно предположить, что магазин допустил фальстарт.

Источник: 3dnews.ru