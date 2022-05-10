Представлена вариативная гарнитура Roboto Flex, продолжающая развитие шрифта Roboto

После около трёх лет разработки компания Google представила вариативную гарнитуру Roboto Flex. Гарнитура является дальнейшим развитием Roboto, шрифта используемого по умолчанию в платформе Android, который был создан с оглядкой на шрифты из семейства неогротесков, таких как Helvetica и Arial. Шрифт распространяется под свободной лицензий SIL Open Font License 1.1.

Главной особенностью вариативной гарнитуры является возможность гибкого изменения стилистических характеристик, например, можно менять настройки угла наклона, толщины, высоты, отступа и других параметров. Вместо отдельного описания каждого представления глифа, в вариативных шрифтах комбинации возможных вариантов задаются через определение delta-отклонений от базового глифа с получением результата при помощи интерполяции и экстраполяции. Это позволяет тексту быть настолько жирным, широким или узким, насколько нужно. Имеется поддержка кириллицы (среди основных дизайнеров шрифта Илья Рудерман, Юрий Остроменцкий и Михаил Струков).