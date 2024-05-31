Представлены первые видеокарты Radeon с разъёмом 12+4-pin — ASRock Radeon RX 7900 XTX WS и RX 7900 XT WS для рабочих станций

ASRock представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX WS и RX 7900 XT WS, которые имеют ряд особенностей. Во-первых, несмотря на то, что «духовно» новинки относятся к игровым ускорителям, они предназначены для рабочих станций. Во-вторых, это первые видеокарты Radeon на RDNA 3, оснащённые системой охлаждения с вентилятором тангенциального типа. В-третьих, это первые видеокарты Radeon, получившие 12+4-контактный разъём питания 12V-2×6. Источник изображения: ASRock

Источник: 3dnews.ru