Представлены прямоугольные смарт-часы Amazfit Active и Active Edge, которые похожи на G-Shock

Компания Amazfit представила новые смарт-часы Active и Active Edge. Модель Active отличается стильным дизайном, доступна в версиях с алюминиевым или стальным корпусом и обладает водонепроницаемостью 5 АТМ. Модель Active Edge ориентирована на спортсменов, она отличается прорезиненным корпусом и имеет водонепроницаемость 10 АТМ. Источник изображения: GSM Arena

Источник: 3dnews.ru