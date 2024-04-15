Представлены Realme P1 и P1 Pro — смартфоны среднего уровня с AMOLED-дисплеями и 50-Мп камерами

Компания Realme представила первые смартфоны серии P — аппараты Realme P1 и P1 Pro. Оба устройства оснащены дисплеями AMOLED с частотой обновления 120 Гц, основными камерами на базе 50-Мп сенсоров и аккумуляторными батареями ёмкостью 5000 мА·ч. Источник изображений: Realme

Источник: 3dnews.ru