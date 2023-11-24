Представлены смартфоны Honor 100 и 100 Pro с новейшими камерами Sony и специальными чипами для повышения качества связи

Компания Honor представила смартфоны Honor 100 и Honor 100 Pro. Модель Honor 100 первой на рынке получила процессор Snapdragon 7 Gen 3. В свою очередь, Honor 100 Pro использует флагманский Snapdragon 8 Gen 2 предыдущего поколения. Оба устройства предлагают поддержку зарядки мощностью 100 Вт и камеры с новыми продвинутыми датчиками Sony, а также оснащены специальными RF-чипами C1, которые улучшают качество связи как сотовой, так и Wi-Fi. Источник изображений: Honor

Источник: 3dnews.ru