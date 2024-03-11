Предстоящие нововведения в Plasma 6.1 и волна отчетов об ошибках KDE 6.0

Основные усилия команды KDE направлены на исправление ошибок, однако в разработке также находятся новые функции для Plasma 6.1:

Теперь в текстовом редакторе Kate встроенные окна терминала могут быть разделены горизонтально или вертикально.

Добавлены функции «edge barrier» и «corner barrier» для пользователей нескольких мониторов, создающие виртуальное пространство между экранами.

Вводится возможность вручную сохранять сессии при работе на Wayland.

Эффект «Встряхните курсор, чтобы найти» теперь включен по умолчанию.

По умолчанию приложения XWayland теперь могут отслеживать нажатия клавиш, не относящихся к алфавитно-цифровым, и сочетания клавиш с модификаторами.

Исправлено множество ошибок.

При этом по сравнению с релизом KDE 6.0, разработчики столкнулись с повышенным количеством отчетов об ошибках.

После выхода Plasma 6.0 количество отчетов об ошибках значительно увеличилось. В обычные дни KDE получает от 30 до 50 отчетов, однако на текущий момент эта цифра достигает 150-200 новых отчетов в день. Грэхэм объясняет это ростом числа пользователей новой версии и тем, что некоторые отчеты связаны с проблемами графических драйверов, сторонними ошибками или являются дубликатами существующих отчетов.

Источник: linux.org.ru