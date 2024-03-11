Предстоящие нововведения в Plasma 6.1 и волна отчетов об ошибках KDE 6.0

Основные усилия команды KDE направлены на исправление ошибок, однако в разработке также находятся новые функции для Plasma 6.1:
- Теперь в текстовом редакторе Kate встроенные окна терминала могут быть разделены горизонтально или вертикально.
- Добавлены функции «edge barrier» и «corner barrier» для пользователей нескольких мониторов, создающие виртуальное пространство между экранами.
- Вводится возможность вручную сохранять сессии при работе на Wayland.
- Эффект «Встряхните курсор, чтобы найти» теперь включен по умолчанию.
- По умолчанию приложения XWayland теперь могут отслеживать нажатия клавиш, не относящихся к алфавитно-цифровым, и сочетания клавиш с модификаторами.
- Исправлено множество ошибок.
При этом по сравнению с релизом KDE 6.0, разработчики столкнулись с повышенным количеством отчетов об ошибках.
После выхода Plasma 6.0 количество отчетов об ошибках значительно увеличилось. В обычные дни KDE получает от 30 до 50 отчетов, однако на текущий момент эта цифра достигает 150-200 новых отчетов в день. Грэхэм объясняет это ростом числа пользователей новой версии и тем, что некоторые отчеты связаны с проблемами графических драйверов, сторонними ошибками или являются дубликатами существующих отчетов.
Источник: linux.org.ru