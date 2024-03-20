Предварительный список продуктов Microsoft, доступ к которым будет заблокирован 20 марта для клиентов из России

Появились новые подробности о предстоящей блокировке сервисов и продуктов Microsoft для компаний, зарегистрированных в России. Согласно разосланным Microsoft уведомлениям, отключение клиентов произойдёт 20 марта. Как сообщается, облачные сервисы Microsoft будут заблокированы в ночь с 20 на 21 марта, хотя точное время отключения пока неизвестно. Согласно предварительным данным, будут заблокированы следующие продукты и сервисы для юридических лиц, зарегистрированных в России:

Источник: 3dnews.ru