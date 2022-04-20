Предварительный выпуск AlmaLinux 9, основанный на ветке RHEL 9

Представлен бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux 9, построенный с использованием пакетов из ветки Red Hat Enterprise Linux 9 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, s390x и ppc64le в форме загрузочного (780 МБ), минимального (1.7 ГБ) и полного образа (8 ГБ). Релизы RHEL 9 и AlmaLinux 9 ожидаются в начале мая.

Дистрибутив идентичен с RHEL по функциональности, за исключением изменений, связанных ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. AlmaLinux бесплатен для всех категорий пользователей, развивается с привлечением сообщества и использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Создатели AlmaLinux попытались достичь оптимального баланса между корпоративной поддержкой и интересами сообщества — с одной стороны к разработке привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект прозрачен и подконтролен сообществу.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux, которая несмотря на вовлечение своих ресурсов и разработчиков, передала проект отдельной некоммерческой организации AlmaLinux OS Foundation для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества. На развитие проекта выделено миллион долларов в год. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Основные изменения в AlmaLinux 9 и RHEL 9 по сравнению с веткой RHEL 8: