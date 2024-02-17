Предварительный выпуск Android 15

Компания Google представила первую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 15. Релиз Android 15 ожидается в третьем квартале 2024 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet.

Ключевые новшества Android 15 Developer Preview 1:

В сервисах для показа рекламы в мобильных приложениях (Android AD Services) задействованы последние наработки проекта Privacy Sandbox, нацеленного на создание техник персонализации показа рекламы без нарушения конфиденциальности пользователя (определение общей категории интересов пользователя без индивидуальной идентификации).

В хранилище Health Connect добавлена поддержка новых типов данных, применяемых при занятиях спортом и контроле за питанием. Например, добавлены поля для отслеживания среднего числа пройденных шагов и потребления трансжиров. Health Connect обеспечивает централизованное хранение данных с фитнес-браслетов и прочих устройств, имеющих отношение к здоровью пользователя, и организует совместный доступ разных приложений к данным о здоровье.

В API FileIntegrityManager добавлена поддержка предоставляемого ядром Linux механизма fs-verity для прозрачного контроля целостности и подлинности отдельных файлов по ассоциированным с файлами криптографическим подписям, хранимым в области метаданных.

В API для предоставления совместного доступа к экрану добавлена возможность захвата отдельных окон приложений, а не всего содержимого экрана.

Расширены возможности управления камерой и алгоритмами обработки снятого изображения. В частности, добавлены параметры для увеличения яркости при слабом освещении и настройки интенсивности фотовспышки.

Реализована возможность создания приложений с музыкальными инструментами и синтезаторами, выглядящими для других приложений как виртуальные MIDI-устройства, соответствующие спецификации MIDI 2.0.

Продолжено развитие API для динамического управления производительностью — ADPF (Android Dynamic Performance Framework), позволяющего в играх и ресурсоёмких приложениях отслеживать энергопотребление и температуру. Добавлен режим power-efficiency при котором приоритет при выполнении потоков будет отдаваться экономии энергопотребления, а не производительности (например, можно использовать для длительно выполняемых фоновых работ). Предоставлена возможность передачи объединённой информации о потреблении GPU и CPU, что позволяет системе настроить частоту GPU и CPU или привязку потоков к ядрам, учитывая общую нагрузку. Добавлен метод getThermalHeadroomThresholds для вывода сведений о состоянии регулирования температуры с учётом прогнозируемых значений.



Источник: opennet.ru