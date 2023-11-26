Преемник популярного электромобиля Nissan Leaf будет собираться в Великобритании

На уходящей неделе компания Nissan Motor сделала ряд важных заявлений о своих планах по поводу развития модельного ряда электромобилей и своей производственной инфраструктуры. Региональным кластером по выпуску электромобилей суждено стать предприятию в британском Сандерленде, которое будет расширено и наладит производство трёх новых моделей. Концепт Chill Out. Источник изображения: Nissan Motor

Источник: 3dnews.ru