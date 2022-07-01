Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0

Подошёл к концу срок сопровождения LTS-ветки дистрибутива Debian 9 «Stretch», сформированного в 2017 году. Выпуск обновлений для LTS-ветки осуществлялся отдельной группой разработчиков LTS Team, созданной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian.

В ближайшее время инициативная группа приступит к формированию новой LTS-ветки на базе Debian 10 «Buster», штатная поддержка которого истекает 7 июля 2022 года. Команда LTS Team примет эстафету от Security Team и продолжит сопровождение без перерыва. Выпуск обновлений для Debian 10 будет продлён до 30 июня 2024 года (в дальнейшем LTS-поддержка будет предоставлена для Debian 11, обновления для которого будут выпускаться до 2026 года). Как и для Debian 9, LTS-поддержка Debian 10 и Debian 11 будет распространяться только на архитектуры i386, amd64, armel, armhf и arm64, а общий срок поддержки составит 5 лет.

При этом окончание LTS-поддержки ещё не означает прекращение жизненного цикла Debian 9.0 — в рамках расширенной программы «Extended LTS» компания Freexian выразила готовность до 30 июня 2027 года выпускать своими силами обновления с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов для архитектур amd64, armel и i386. Поддержка не будет охватывать многие пакеты, включая ядро Linux 4.9, вместо которого будет предложено ядро 4.19, бэкпортированное из Debian 10. Обновления распространяются через внешний репозиторий, поддерживаемый компанией Freexian. Доступ бесплатный для всех желающих, а спектр поддерживаемых пакетов зависит от общего числа спонсоров и интересующих их пакетов.

Напомним, что незначительный и непредсказуемый срок поддержки Debian, который в среднем составлял три года и зависел от активности разработки нового выпуска, был одним из главных препятствий, мешающих внедрению Debian на предприятиях. С введением в практику инициатив LTS и Extended LTS данное препятствие устранено и время поддержки Debian доведено до семи лет со дня релиза, что больше пятилетних LTS-выпусков Ubuntu, но на три года меньше, чем Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise, которые поддерживаются 10 лет.



Источник: opennet.ru