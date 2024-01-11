Прекращение поддержки LTS-ядра Linux 4.14

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, объявил о публикации финального выпуска ядра Linux 4.14.336, который станет последним в данной серии. Ветка 4.14 была опубликована в ноябре 2017 года и сопровождалась 6 лет. Продукты, поставляемые с ядром 4.14, рекомендуется перевести на более актуальные LTS-выпуски.

Разработчиками ядра продолжается сопровождение следующих longterm-веток:

6.6 — до декабря 2026 г. (используется в Ubuntu 24.04).

6.1 — до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 12 и main ветке OpenWRT).

5.15 — до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).

5.10 — до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).

5.4 — до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)

4.19 — до декабря 2024 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 10 и в Android 10).

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10 и 6.1 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.



Источник: opennet.ru