Прекращение существования Nitter, свободного альтернативного фронтенда к Twitter

Последний из публичных экземпляров Nitter пришёл в негодность. Проект Nitter развивал свободный фронтенд для доступа к X.com/Twitter без навязывания JavaScript, аналитики, трекеров и сторонних сервисов. 31 января была прекращена выдача токенов, используемых в Nitter для организации доступа к контенту в X.com. 26 февраля истекло время жизни последних из ранее выданных токенов, что привело к полной остановке работы Nitter.

После покупки Илоном Маском, Twitter (ныне переименован в X) начал внедрять комплекс технических и организационных мер, направленных на агрессивную монетизацию платформы, ранее считавшейся убыточной. В числе изменений была реализована тарификация полученной каждым аккаунтом информации (введены лимиты для разных видов аккаунтов — 10000 для обладателей платной «синей галочки», 1000 для обычных, 500 для новых обычных); переведены в разряд платных аккаунты «разработчиков» с лимитами, подходящими для массового извлечения данных (скрейпинга); прекращена отдача информации пользователям без аккаунтов.

В качестве оправдания публично утверждалось (2023-07-01), что это «временные экстренные меры», связанные с тем, что автоматизированная загрузка данных ботами приводит к ухудшению сервиса для обычных пользователей. До этого (2023-04-19) были инсинуации в адрес Microsoft, связанные с тем, что данная компания нелегально использует данные Twitter для обучения AI. Позднее (2023-11-17) введение лимитов обосновали обещанной Маском борьбой с ботами.

Nitter являлся проектом по разработке ПО для защиты от слежки пользователей Twitter, не отправляющих сообщения, а только читающих материалы, путём предоставления им альтернативного сайта для просмотра Twitter, не требующего ни аккаунта, ни включённого JavaScript. Такое ПО фактически является скрейпером и посредником, который вместо сохранения данных в БД отправляет их конечному пользователю (тем не менее некоторые служебные данные кешируются в Redis).

Таким образом ПО Nitter:

технически являлось как раз тем типом ПО, с которым руководство Twitter объявило активную борьбу;

являлось одним из немногих активно разрабатываемых ПО для получения доступа к данным, размещённым в Twitter, что обусловило его привлекательность для использования как модуля для скрейпинга в более узком понимании смысла этого слова — сбора данных в обход официальных интерфейсов для этого;

публичные экземпляры Nitter сами стали объектами скрейпинга, что привело к тому, что часть экземпляров реализовала собственный вариант капчи (1 дополнительный POST-запрос, специфичный для конкретного экземпляра). В результате анализа обходных путей для продолжения работы в новых условиях были обнаружены RSS и некоторые точки входа на syndication.twitter.com, отдававшие информацию незарегистрированным пользователям в формате JSON, и использовавшиеся для интеграции с другими социальными сетями. Некоторое время Nitter получал информацию через эти интерфейсы, но затем и они были прикрыты. После этого был найден способ использования «гостевых аккаунтов», имевших привилегии на чтение. Один из типов типов «гостевых аккаунтов» был предназначен для использования на устройствах интернета вещей с урезанными браузерами. Но Nitter использовал другой тип «гостевых аккаунтов», которые применяли OAuth вместо Cookie, регистрировались через API и по-видимому использовались приложением для Android. Этот тип аккаунтов имеет лимиты в 500 запросов к API в течение 15 минут, и его «регистрация» привязана к IP-адресу (с одного IP можно зарегистрировать один «гостевой аккаунт» в течение суток, но уже зарегистрированный «аккаунт» можно использовать с других IP адресов). Такие «аккаунты» (токены доступа) были работоспособны в течение 30 дней. На тот момент адекватным решением проблемы массовой регистрации временных аккаунтов мог бы стать краудсорсинг их регистрации пользователями, используя что-то похожее на Bibliogram (юзерскрипт, который забирает гостевой токен у пользователя и передаёт его публичному экземпляру). В конце января X прекратил выдачу таких токенов. Устранение последнего способа доступа поставило крест на Nitter как на публичном бесплатном многопользовательском сервисе, в результате чего автор объявил Nitter мёртвым. Часть экземпляров после этого сразу закрылись, другие модифицировали код для жёсткой экономии использования существующих токенов, в частности с преимущественным использованием их на получение списков твитов аккаунтов, с выдачей сообщений об ошибках на всё остальное. 26 февраля время жизни последних гостевых токенов истекло, в результате чего все публичные экземпляры прекратили функционирование. Тем не менее в баг-трекере обсуждаются способы, каким-то образом касающиеся гостевых аккаунтов. Одним из кардинальных решений проблемы могло бы стать твиттерозамещение путём создания альтернативного децентрализованного сервиса на основе ActivityPub и IPFS, где основным идентификатором каждого сообщения является его IPFS CID. Можно представить следующую многоуровневую конструкцию:

Данные, изначально опубликованные в федеративном сервисе как на основной платформе, и отзеркалированные в IPFS.

Данные, опубликованные в твиттере самими пользователями, но с помощью браузерного расширения отзеркалированные в их аккаунты на федеративной платформе, а оттуда — в IPFS.