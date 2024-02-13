Прекращено распространение бесплатных версий VMware vSphere Hypervisor

Вслед за прекращением продажи бессрочных лицензий, компания Broadcom, в ноябре прошлого года поглотившая бизнес VMware, прекратила распространение бесплатных версий VMware vSphere Hypervisor (ESXi 7.x и 8.x). Бесплатные версии были ограничены числом задействованных процессорных ядер и размером памяти, а также не включали расширенные возможности. Тем не менее, базовая функциональность в них присутствовала, что делало их востребованными для небольших, персональных и экспериментальных внедрений. Альтернативных продуктов не предоставлено.



Источник: opennet.ru