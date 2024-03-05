При капитализации $2,13 трлн компания NVIDIA стала третьей в мире по величине

Новую неделю акции NVIDIA продолжили дальнейшим ростом от отметки в $2 трлн капитализации, которая была достигнута в конце прошлой недели. Укрепившись в цене на 3,61 % до $852,52 за штуку, акции компании сделали её третьей в мире по величине капитализации, позволив обойти в мировом рейтинге Saudi Aramco, чья капитализация опустилась до $2,01 трлн. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru