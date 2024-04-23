Приближали как могли: военная стратегия Men of War II выйдет в памятный для серии «В тылу врага» день

Издательство Fulqrum Publishing и разработчики из студии Best Way раскрыли точную дату выхода своей военной стратегии Men of War II — продолжения серии «В тылу врага». Анонс сопровождался новым трейлером и скриншотами. Источник изображений: Steam
Источник: 3dnews.ru
Издательство Fulqrum Publishing и разработчики из студии Best Way раскрыли точную дату выхода своей военной стратегии Men of War II — продолжения серии «В тылу врага». Анонс сопровождался новым трейлером и скриншотами. Источник изображений: Steam