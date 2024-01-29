Приложение Arc Search для iOS объединило в себе браузер, поисковик и ИИ

Компания The Browser Company, которая последние несколько лет работала над развитием браузера Arc, представила новый продукт. Речь идёт об iOS-приложении Arc Search, которое объединяет в себе возможности браузера и поисковика с алгоритмами на основе искусственного интеллекта. Такой подход позволяет формировать персонализированные страницы ответов за запросы, которые вводит пользователь в процессе взаимодействия с сервисом. Источник изображения: The Browser Company / David Pierce

Источник: 3dnews.ru