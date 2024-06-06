Google официально объявила о покупке компании Cameyo, специализирующейся на технологии виртуализации программного обеспечения. Целью сделки является более глубокая интеграция поддержки виртуализированных приложений Windows в операционную систему Chrome OS, устанавливаемую на Chromebook. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru