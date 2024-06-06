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Приложения для Windows скоро заработают на Chromebook — Google купила Cameyo

Google официально объявила о покупке компании Cameyo, специализирующейся на технологии виртуализации программного обеспечения. Целью сделки является более глубокая интеграция поддержки виртуализированных приложений Windows в операционную систему Chrome OS, устанавливаемую на Chromebook. Источник изображения: Google
Источник: 3dnews.ru

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