Прилунение невозможно — американский аппарат Peregrine летит назад и сгорит в атмосфере Земли

Лунный посадочный модуль Peregrine американской компании Astrobotic, который потерял много топлива в процессе движения к заданной цели, в настоящее время возвращается к Земле. Разработчики заявили, что, вероятнее всего, аппарат сможет добраться до нашей планеты, после чего сгорит в её атмосфере. Источник изображения: Astrobotic

Источник: 3dnews.ru