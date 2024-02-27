Прилёгший на Луне американский модуль «Одиссей» скоропостижно завершит миссию

Компания Intuitive Machines сообщила, что спускаемый лунный модуль Nova-C по прозвищу «Одиссей» завершит миссию утром 27 февраля. Солнце перестанет освещать солнечную батарею аппарата, и он будет обесточен. В иных обстоятельствах модуль мог проработать ещё неделю, но его посадка на Луну закончилась опрокидыванием, что нарушило ориентирование солнечных батарей. Источник изображения: Intuitive Machines

Источник: 3dnews.ru