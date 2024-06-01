Привет из 2014-го: Asus выпустила обновлённую GeForce GT 710 EVO с 2 Гбайт GDDR5

Компания Asus анонсировала выпуск новой модели видеокарты серии GT 710. Модель примечательна тем, что основана на довольно старом графическом процессоре Kepler, ориентированном на слабые ПК и HTPC, которому уже более 10 лет. Новую GT 710 EVO от Asus можно охарактеризовать как максимально дешёвую дискретную видеокарту. Источник изображения: Asus

Источник: 3dnews.ru