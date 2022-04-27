Проблема с отсутствием сопровождения модуля NTFS3 в ядре Linux

В списке рассылки разработчиков ядра Linux отмечены проблемы с сопровождением новой реализации файловой системы NTFS, открытой компанией Paragon Software и включённой в состав ядра Linux 5.15. Одним из условий включения нового кода NTFS в ядро было обеспечение дальнейшего сопровождение кода в составе ядра, но начиная с 24 ноября прошлого года какая-либо активность в разработке открытой кодовой базы NTFS3 прекратилась, назначенный сопровождающий не выходит на связь, сообщения об ошибках игнорируются, а присланные патчи не рассматриваются для включения.

Также отмечается специфичное отношение сопровождающих NTFS3 к присылаемым исправлениям до потери связи — патчи либо молча применялись к кодовой базе без предварительного рецензирования, либо без каких-либо пояснений игнорировались. Попытки заинтересованного в развитии NTFS3 разработчика обсудить сложившуюся ситуацию в личной переписке, а также предложение помочь в сопровождении и взять на себя часть обязанностей остались без ответа. Намерения руководителя компании Paragon Software открыть дополнительный инструментарий для NTFS тоже пока остались лишь обещаниями.

Что касается дальнейших действиям в ситуации, если сопровождение не будет восстановлено, предлагается перевести NTFS3 в категорию оставленных без сопровождения («orphaned») и удалить драйвер из состава ядра, что бы не создавать иллюзию поддержки NTFS, на деле поставляя ещё сырую несопровождаемую реализацию с неисправленными ошибками.



Источник: opennet.ru