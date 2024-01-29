Проблемы с энергоснабжением Тайваня обретают актуальность для Apple и NVIDIA, помимо прочих

Высокая концентрация передовых литографических производств на Тайване, помимо политических рисков, несёт на себе и некоторые инфраструктурные проблемы. Дефицит водных и энергетических ресурсов уже демонстрировал уязвимость местной полупроводниковой промышленности, а высокая зависимость Тайваня от привозных ископаемых источников энергии может стать проблемой для клиентов местных компаний, стремящихся следовать «зелёной повестке». Источник изображения: Unsplash, Henry & Co

Источник: 3dnews.ru