Проблемы с контактами у имплантов Neuralink наблюдались ещё во время экспериментов с животными

Сообщение об успехах первого пациента с мозговым имплантом Neuralink в освоении его возможностей соседствовало с новостью о потере функциональности некоторых контактов, которые были вживлены в мозг в ходе операции. Как выяснили представители Reuters, подобные проблемы были выявлены ещё на стадии испытания импланта на животных, но специалисты Neuralink в целом сочли проблему не столь серьёзной. Источник изображения: Neuralink

Источник: 3dnews.ru