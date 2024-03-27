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Процессор Intel из будущей серии Lunar Lake отметился на фото в составе тестовой платформы

Портал Igor’s LAB опубликовал фотографию процессора Intel Lunar Lake в составе тестовой референсной платформы. Последняя оснащена нестандартной системой монтажа для быстрой замены тестируемых чипов. Кроме того, источник поделился схемой будущих чипов. Источник изображений: Igor’s LAB
Источник: 3dnews.ru

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