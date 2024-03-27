Процессор Intel из будущей серии Lunar Lake отметился на фото в составе тестовой платформы

Портал Igor’s LAB опубликовал фотографию процессора Intel Lunar Lake в составе тестовой референсной платформы. Последняя оснащена нестандартной системой монтажа для быстрой замены тестируемых чипов. Кроме того, источник поделился схемой будущих чипов. Источник изображений: Igor’s LAB
Источник: 3dnews.ru
Портал Igor’s LAB опубликовал фотографию процессора Intel Lunar Lake в составе тестовой референсной платформы. Последняя оснащена нестандартной системой монтажа для быстрой замены тестируемых чипов. Кроме того, источник поделился схемой будущих чипов. Источник изображений: Igor’s LAB