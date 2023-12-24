Процессор Intel Meteor Lake неожиданно стал быстрее более чем на 10 % после обновления BIOS

Новые версии BIOS для ноутбуков на процессорах Intel Meteor Lake делают их быстрее, пишет портал Hothardware со ссылкой на Ultrabook Review. Источник в качестве примера приводит модель лэптопа ASUS Zenbook 14 OLED на базе Core Ultra 7 155H с шестью P-ядрами Redwood частотой до 4,8 ГГц, восемью E-ядрами Crestmont с частотой до 3,8 ГГц и двумя дополнительными маломощными LP E-ядрами. Новая прошивка увеличила его многопоточную производительность более чем на 10 %. Источник изображения: ASUS

Источник: 3dnews.ru