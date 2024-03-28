Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite обеспечил в играх Baldur’s Gate 3 и Control выше 30 кадров в секунду

Компания Qualcomm ранее пообещала, что её процессор Snapdragon X Elite на базе Arm-архитектуры, предназначенный для ноутбуков, сможет без проблем запускать большинство игр для операционной системы Windows. Как оказалось, производитель доказал это ещё несколько недель назад, продемонстрировав возможности своего SoC в таких играх, как Baldur’s Gate 3, Control и Redout II. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru