Продажи Apple Vision Pro начнутся этой зимой, а за весь 2024 год будет реализовано 500 тыс. гарнитур

Известный аналитик из TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) выпустил аналитическую заметку для инвесторов, посвящённую основным тенденциям наступающего 2024 года. В ней помимо прочего сообщается, что массовые поставки гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro начнутся уже на следующей неделе, и вскоре после этого она поступит в розничную продажу. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru