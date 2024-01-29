Продажи файтинга Mortal Kombat 1 достигли трёх миллионов копий

Жестокий и зрелищный Mortal Kombat 1 от студии NetherRealm разошёлся тиражом в 3 миллиона копий. Свежие данные по продажам обнародовал генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав (David Zaslav). Источник изображения: Warner Bros. Games

Источник: 3dnews.ru