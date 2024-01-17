Продажи игровых приставок в России удвоились — популярность набрали портативные и ретроконсоли

По итогам 2023 года продажи игровых приставок в России в количественном выражении выросли более чем вдвое, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от розничных сетей и торговых площадок. Особенно высоким спросом пользовались портативные модели формата Steam Deck и ретроконсоли. В текущем году они, вероятно, сохранят импульс, тогда как традиционные приставки отпугивают часть потребителей в РФ из-за трудностей с покупкой игр. Источник изображения: asus.com

Источник: 3dnews.ru