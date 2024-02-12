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Продажи Last Epoch перед полноценным релизом достигли 1 млн копий — игра находится в раннем доступе уже больше четырёх лет

Пока разработчики из американской студии Eleventh Hour Games готовятся к выходу из раннего доступа своего фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo и Path of Exile, игра достигла новой вершины продаж. Источник изображений: Eleventh Hour Games
Источник: 3dnews.ru

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