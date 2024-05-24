Продажи смартфонов в Европе закончили трёхлетнее падение, но до полного восстановления рынка ещё далеко

В первом квартале 2024 года поставки смартфонов в Европе выросли на 10 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рынок показал рост впервые с третьего квартала квартала 2021 года, сообщила аналитическая компания Counterpoint Research со ссылкой на данные своего сервиса Market Monitor. Источник изображений: Counterpoint Research

Источник: 3dnews.ru